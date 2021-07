Vida Urbana Tocantins tem mais de 40 mil profissionais da educação vacinados para a volta às aulas Ensino básico tem mais de 35 mil com a primeira dose e outros 1,1 mil com a segunda, enquanto ensino superior soma 5.780 com a primeira e mais 174 com duas doses

A seis dias de os milhares de estudantes tocantinenses voltarem às aulas, no dia 3 de agosto, o Tocantins conta até esta quinta-feira, 29, com quase 41 mil profissionais da educação, do ensino básico e superior, vacinados com ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Somando primeira, segunda e dose única, o total de vacinados no ensino b...