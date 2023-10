Entre a população de 1.511.460 residentes no Tocantins, apontados pelo Censo Demográfico 2022, 322 pessoas possuem idade acima dos 100 anos. É o que revelam os dados da contagem desagregados por idade e sexo e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na sexta-feira, 27.

Nesta faixa etária, são 130 homens e 190 mulheres. A população centenária tem maior moradia em Araguaína (27 pessoas), Palmas (26 pessoas) e Gurupi (16). Cidades mais antigas aparecem em seguida, como Porto Nacional (13), Arraias e Goiatins (11).

Distribuída por faixas etárias, a população infantil (entre 0 e 14 anos) é de 350.986 pessoas e corresponde a 23% do total e a adolescência (de 15 a 19 anos) soma 125.373 (8% do total).

Outros 475.559 estão entre 20 e 39 anos e correspondem a 31% dos habitantes. A população adulta de 40 a 64 anos é de 429.078 pessoas, ou 28% do total, enquanto a população idosa (65 a 100 anos ou mais) é de 130.464, o que representa 9% da população geral.

Em comunicado à imprensa, o IBGE apontou a queda no percentual de crianças (0 a14), considerada a base da pirâmide populacional, de 41,7% da população em 1991 para 28,8% no Censo de 2010 e de 23,2% para os dados divulgados na sexta-feira. O órgão também destaca o alargamento da pirâmide com o aumento do percentual de pessoas acima dos 65 anos de 4% 1991, 6% em 2010 e 9% em 2022.

O IBGE também destacou o índice de envelhecimento, medida que mostra a relação de idosos acima de 65 anos em relação à população infantil (0 a 14 anos). De acordo com o órgão, quanto maior o indicador, mais envelhecida é a população. No Tocantins o índice é de 37,2 em 2022 (37,2 idosos em cada 100 crianças) um aumento em relação a 2010 com índice de 20,3.

Os municípios com os maiores índices de envelhecimento no Estado são Araguaçu (71,8), Novo Alegre (69,5), Aurora do Tocantins (67,3). Na outra extremidade, com os menores resultados: Tocantínia (19,4), Lagoa da Confusão (19,6) e Campos Lindos (20,8). A Capital Palmas (23,4) registrou o quinto menor índice de envelhecimento.