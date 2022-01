Vida Urbana Tocantins tem mais de 2 mil novos casos de Covid-19 com metade confirmada nas últimas 24 horas São 1.035 diagnósticos positivos somente no último dia; são 71 municípios com moradores infectados ativos confirmados nesta quarta-feira

Pela primeira vez no ano o Tocantins ultrapassa os 2 mil infectados por Covid-19 confirmados, com 1.035 diagnósticos positivos somente nas últimas 24 horas, conforme os dados do Boletim Epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Esse quantitativo recorde de infectados são de moradores de 71 municípios com maior número em Palmas, Aragua...