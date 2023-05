Redação Jornal do Tocantins

Nesta quinta-feira,18, o Sistema Nacional de Empregos (Sine), plataforma gerida pela Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), aparece com 1.604 vagas de emprego em nove unidades no estado.

No quadro geral de vagas, são 447 em Palmas; 330 em Araguaína; 157 em Porto Nacional; 179 em Gurupi; 200 em Paraíso; 91 em Taquaralto; 113 em Guaraí; 83 em Dianópolis e quatro em Araguatins. Há uma vaga para pessoa com deficiência na capital, para auxiliar administrativo.

Das vagas intermediadas pelo Sine, destacam-se 20 para vendedor interno e mais oito para auxiliar de linha de produção, ambas em Palmas. Em Araguaína, oito para repositor de mercadorias, seis para motorista de caminhão-basculante e quatro para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. 15 para trabalhadores da fruticultura em geral aparecem em Dianópolis.