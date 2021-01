Vida Urbana Tocantins tem mais cinco mortes e número de infectados alcança 96.390 registros Desde o início da pandemia, 1.313 pessoas morreram em decorrência da doença no Tocantins.

O Tocantins registrou 335 novos casos de coronavírus e mais cinco mortes em decorrência da Covid-19 neste domingo (17). Conforme os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), o estado passou a somar 96.390 diagnósticos da doença e o número óbitos subiu para 1.313. De acordo com a SES, do total, 102 casos foram regis...