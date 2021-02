Vida Urbana Tocantins tem mais 458 casos de Covid-19 e seis novas mortes são registradas SES atualizou os dados da doença no Estado no início da tarde desta quarta-feira, 2; De acordo com o boletim, são 123 cidades tocantinenses que já registraram pelo menos um óbito em decorrência da doença

Nesta quarta-feira, 2, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizou os dados da Covid-19 no Tocantins. Com 458 novos registros da doença, o Estado chegou a 103.215 pessoas que já foram infectadas pelos vírus em 325 dias de pandemia. Do total de casos, são 91.272 pacientes que já se recuperaram da doença e 10.546 ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar). A SES in...