Vida Urbana Tocantins tem mais 164 novos casos e mais duas mortes por Covid-19 Total de infectados chega a 81.632 e 1.164 morreram de complicações da doença

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa 164 novos casos e mais duas mortes por Covid-19 nesta segunda-feira, 30. Com os dados, de 257.890 pessoas notificadas com a doença, 81.632 estão confirmados e 1.164 morreram de complicações da doença. As mortes registradas são de duas mulheres. Uma de 58 anos, de Tocantinópolis, que sofria de insuficiência renal crôni...