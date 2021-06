Os indicadores de rendimento e movimento do Censo Escolar 2020 entregues pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ao Conselho Nacional de Educação (CNE), na quinta-feira, 10 de junho, mostram que o Tocantins teve a maior taxa de abandono dos alunos do ensino médio da região norte do país durante o primeiro ano da pandemia.

O desempenho dos estudantes é medido por testes padronizados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A Taxa de abandono indica a porcentagem de alunos que deixou de frequentar a escola, após a data de referência do Censo Escolar. Nesse índice o Censo aponta que 4,1% dos alunos matriculados abandonaram o ensino médio em 2020 no Tocantins.

Apesar de ser o menor percentual dos últimos três censos, em queda perene, é o pior desempenho do Tocantins nesse quesito, pois em 2018 e 2019 o estado era que apresentava a menor taxa de abandono no ensino médio do Norte.

Em 2018 a taxa era de 4,9% no Tocantins, três vezes menos do que o líder de abandono escolar, o Pará, com 12,8%. Também teve desempenho melhor que os estados do Amazonas (10,5%) e Amapá (10,4%). Em 2019, a taxa caiu 0,7 ponto percentual - para 4,2% - e o estado repetiu o menor índice do Norte, quando Amazonas liderou com 10,2% e o Pará apresentou 10,1%.

Já no ano passado, estes estados inverteram a posição. O Amazonas aparece com 0,1% de evasão e o Pará com 0,7% ao passo que o Tocantins assumiu a ponta com 4,1%, seguido por Acre (3,3%) e Amapá (2,4%).

Reprovação

Em 2020 o Tocantins ficou como o quarto estado em reprovação no Ensino Fundamental (8 e 9 anos) com 1,1%. Esse índice apura a porcentagem de alunos que, ao final do ano letivo, não alcançou os critérios mínimos para a conclusão da etapa de ensino. O Tocantins reprovou menos que Amapá (2,3%), Acre (2%) e Rondônia (1,2%).

A posição é repetida no ensino médio, com 2,7 % dos reprovando em 2020. Na quarta posição, o Estado está distante do Acre, com maior índice de reprovação (10,7% dos alunos), seguido do Amapá (6,9%) e Rondônia (6,9%).

Aprovação

Na aprovação - porcentagem de alunos que superou os critérios mínimos para concluir a etapa de ensino – o Tocantins caiu da primeira para a quarta posição dos estados que mais aprovaram alunos no ensino médio desde 2018.

Em 2020, com 93,2% de aprovação, o Estado ficou atrás de Roraima (98,4%), Amazona (98,5%) e Pará (99,2%). Contudo, no ano anterior, o Estado liderava em aprovação com 87,9% dos alunos, seguido por Rondônia (86,4%) e Roraima (83,4%). Em 2018, o Tocantins aprovou 85,8% dos alunos à frente do Acre (85,5%) e Rondônia (85%).

O Estado foi o terceiro a mais aprovar no Norte tanto no Ensino Fundamental (8 e 9 anos). No Tocantins, 97,8% dos alunos do ensino fundamental foram aprovados, ficando apenas atrás do Amazonas (98,7%) e do melhor índice, Roraima com 98,9%. Em 2019, o Estado detinha a primeira maior taxa, ao lado de Rondônia, com 93.