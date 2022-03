Vida Urbana Tocantins tem média de 26 mulheres vítimas de crimes previstos na Lei Maria da Penha por dia De 1º de janeiro a 7 de março, véspera do Dia da Mulher, são 1.697 vítimas; em 2021 o número alcançou 9.376, segundo estatística criminal da Segurança Pública

Nos primeiros 65 dias do ano, entre 1º de janeiro e hoje, 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, o Tocantins registou 1.697 vítimas de crimes previstos na Lei Maria da Penha, uma média de 26,1 vítimas por dia. O dado representa que mais de uma mulher agredida por hora no Tocantins, segundo dados do Nucae (Núcleo de Coleta e Análise Estatística) da Sec...