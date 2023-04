O Tocantins tem dois casos registrados na Lista Suja do Trabalho Escravo, atualizada em abril pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No total, nove trabalhadores de duas fazendas do estado estavam em situação análoga à escravidão.

No Tocantins, a Fazenda Gratão, em Nova Olinda, foi fiscalizada em 2018, mas entrou na lista em 2022, no local a equipe de fiscalização encontrou cinco pessoas em situação análoga a escravidão.

Por sua vez, a inclusão mais recente na lista é da Fazenda Santa Helena, que fica na zona rural de Couto Magalhães, ela foi fiscalizada em 2022 e entrou na lista em 2023 por possuir quatro pessoas trabalhando em local insalubre.

O JTo tentou contato com os responsáveis, mas não obteve retorno.

Lista Suja

A Lista Suja do Trabalho Escravo possui 289 empregadores, entre pessoas físicas e jurídicas, flagrados por submeter trabalhadores à condições análogas à escravidão em todo o país. A informação foi divulgada na quarta-feira, 5, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com o governo, somente nos três primeiros meses deste ano, cerca de mil trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão, seja por submissão a trabalhos forçados, jornada exaustiva, sujeição a condições degradantes de trabalho, restrição de locomoção, vigilância ostensiva, ou posse de documentos a fim de reter o trabalhador no local de trabalho.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou no Sistema Ipê, nesse canal, o denunciante não precisa se identificar, basta acessar o sistema e inserir o maior número possível de informações.

Acesse a lista completa disponível no site.