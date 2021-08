Vida Urbana Tocantins tem dois alertas, laranja e amarelo, de baixa umidade do ar até a noite deste domingo Alertas do Inmet mostram possibilidade de incêndio e risco a saúde

O Tocantins segue até às 20 horas deste domingo, 22, com dois alertas de umidade do ar baixa, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Um dos avisos, em laranja, alerta para perigo e risco de incêndios florestais e a saúde, com a umidade variando entre 20% e 12%. O Inmet alerta para possibilidade de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e...