Vida Urbana Tocantins tem aumento de 17% nos casos de Malária, mas casos todos os casos são importados Nesta segunda-feira é lembrado o Dia Mundial da Luta Contra a Malária e a Saúde Estadual faz um alerta para prevenção à doença

O Tocantins registrou um aumento de 17% no número de casos de Malária no primeiro trimestre de 2022, que representam sete registros confirmados. No ano passado, eram seis casos no mesmo período. Os números são da Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgados em lembrança ao Dia Mundial da Luta Contra a Malária, nesta segunda-feira, 25. Conforme a SES, todos ...