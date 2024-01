O ano de 2024 começou com oportunidades para quem almeja conquistar a tão sonhada vaga em concurso público. O Tocantins está com três editais abertos: Assembleia Legislativa do Tocantins, Ministério Público, e quadro geral da Prefeitura de Palmas. Os salários chegam a R$ 32, 2 mil.

As inscrições para o concurso da Assembleia Legislativa e Ministério Público estão abertas. Para o quadro geral da Prefeitura de Palmas os interessados poderão se inscrever a partir do dia 29 deste mês. Confira os detalhes abaixo.

Assembleia Legislativa

Interessados podem se inscrever no concurso da Assembleia Legislativa até o dia 18 deste mês. De acordo com o edital, são ofertadas 102 vagas para os cargos de policial legislativo II, técnico legislativo e analista legislativo e cinco vagas para o cargo de procurador jurídico. Os salários variam entre R$ 3.847,65 e R$ 32.228,69, a depender do cargo.

O valor da taxa de inscrição custa R$ 80 para nível médio, R$ 125 para nível superior e R$ 215 para o cargo de procurador.

Ainda segundo o edital, as provas serão realizadas nas cidades de Palmas, Araguaína, Araguatins, Arraias, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Tocantinópolis.

Ministério Público

As inscrições para o concurso do Ministério Público do Tocantins seguem até o dia 19 de janeiro. Conforme o edital, são ofertadas 54 vagas entre cargos de nível médio e superior e formação de cadastro de reserva. As provas serão aplicadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção em Eventos (Cebraspe) no dia 3 de março.

Segundo o edital, as inscrições devem ser realizadas no site do Cebraspe com o valor de R$130 para nível superior e de R$ 100 para nível médio. A data limite para pagamento é até o dia 24 de janeiro.

O período de solicitação de inscrição com isenção de taxa também está aberto e segue até esta quarta-feira, 10.

As vagas de nível médio para assistentes têm remuneração inicial de R$ 4.657,34 e as de nível médio de cargos técnicos, R$ 5.184,60. Para as vagas de nível superior, o salário é de R$ 10.056,33.

Prefeitura de Palmas

As inscrições para o concurso do quadro geral de servidores da Prefeitura de Palmas começam a partir das 9h do dia 29 de janeiro, por meio do site da Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (COPESE/CDE) da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), e seguem até às 19h do dia 23 de fevereiro.

Segundo o edital, são ofertadas 173 vagas para posse imediata e 496 vagas para formação de cadastro de reserva, distribuídas em nível médio e superior. As provas estão previstas para ocorrer no dia 7 de abril, deste ano.

O valor da taxa custa R$ 140 para nível médio e R$ R$ 190 para superior. A remuneração inicial para os cargos vão de R$ R$ 1.711,09 a R$ 5.457,85. O prazo limite para o pagamento da inscrição é dia 26 de fevereiro.