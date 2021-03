Vida Urbana Tocantins tem alerta laranja e amarelo de chuvas intensas Avisos seguem até a manhã do sábado e o alerta laranja é para municípios do Bico do Papagaio e o amarelo para as regiões do Jalapão, sudeste, sul, oeste e centro tocantinense

Com previsões de chuvas intensas, o Tocantins tem dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os dois avisos tem validade até às 10 horas deste sábado, 13, sendo um alerta laranja e outro amarelo. No caso do alerta laranja, a previsão do Inmet é que chova de e 50 a 100 mm por dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encost...