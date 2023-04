Redação Jornal do Tocantins

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um alerta nesta sexta-feira, 7, para a possibilidade de chuvas intensas nos 139 municípios tocantinenses neste fim de semana. O sinal é de nível amarelo, que representa um perigo potencial de temporais acompanhado de ventos fortes que podem chegar a 60Km/h e chuvas de até 50 milímetros de água por dia.

De acordo com o Inmet, há risco baixo de corte de energia elétrica, com mais chances de ter queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Na capital tocantinense o tempo fechou ainda na quinta-feira, 6, no período da tarde quando palmenses registraram pontos de alagamento. Para este sábado, 8, são esperadas aumento de nuvens com pancadas de chuva à tarde e à noite.

Em caso de vento forte, o Inmet orienta a não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, também não indicam estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propagandas metálicas.

Usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas também não é recomendado, bem como se aproximar de cabos elétricos rompidos.

Em caso de problemas durante as tempestades a orientação é acionar os órgãos competentes como a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Alertas

As cores de alerta do Inmet são: amarelo, laranja e vermelho. O amarelo indica perigo em potencial, o laranja de gravidade média e o vermelho avisa que o perigo é alto, com grandes chances de ocorrer, ou seja, é um risco imediato