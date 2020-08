A Secretaria de Estado da Saúde (SES) contabilizou 746 novos casos confirmados e oito novas mortes por Covid-19 nesta quarta-feira, 12. Os números do 150º Boletim Epidemiológico mostram que o Tocantins tem 33.776 diagnósticos da doença acumulados desde o início da pandemia e 482 óbitos.

Atualmente são 20.584 pacientes já recuperados e 12.700 estão ainda ativos, ou seja, pessoas infectadas que ainda precisam ficar em isolamento domiciliar ou hospitalar. Com registros nos 139 municípios tocantinenses a incidência da doença já chega a 2146,78 casos por 100 mil habitantes e, conforme a SES, a letalidade está em 1,42% nesta quarta com casos de mortes devido as complicações causadas pela Covid-19 em 86 cidades.

A SES não detalha o número de curados ou ativos atuais nas cidades tocantinenses, somente o número total de infectados durante a pandemia. Entretanto nesta quarta, segundo o Boletim da SES, 64 cidades tocantinenses têm novos casos ativos registrados, com Palmas confirmado 256, Araguaína 75, Colinas do Tocantins 56, Paraíso do Tocantins 46 e Gurupi 38, além de Porto Nacional com 32.

Esses seis municípios com mais registros nesta data são também os primeiros no ranking de mais casos acumulados no Tocantins sendo:

Araguaína - 8.693 Palmas - 7.634 Gurupi - 1.703 Porto Nacional - 1.423 Colinas do Tocantins - 1.050 Paraíso do Tocantins – 961

Mortes

Ainda nesta quarta-feira, o Boletim Estadual confirmou oito novas mortes pela Covid-19 no Estado. Todas em homens com mais de 59 anos. Confira:

Homem de 61 anos, residente de Ponte Alta do Bom Jesus. Homem de 60 anos, residente de Porto Nacional. Homem de 59 anos, residente de Paraíso do Tocantins. Comorbidades: diabetes e hipertensão. Homem de 73 anos, residente de Figueirópolis. Homem de 82 anos, residente de Porto Nacional. Comorbidades: diabetes e em tratamento de câncer. Homem de 73 anos, residente de Araguaína. Homem de 65 anos, residente de Cristalândia. Comorbidades: doença renal. Homem de 56 anos, residente de Araguanã. Comorbidades: fibrose cística.

Alerta

Devido ao crescimento alto dos casos em algumas localidades, inclusive na Capital, que cada dia o número se aproxima mais de Araguaína, a cidade que desde o início da pandemia mantinha a primeira posição no ranking, a Saúde de Palmas relembrou quais os cuidados para evitar o contágio com à Covid-19.

O alerta em Palmas é total e alguns hábitos de cuidado e prevenção que estão sendo deixados de lado por parte da população. Para a médica e especialista em Saúde da Família e Comunidade, Patrícia Póvoa, que atua na linha de frente do cuidado com as pessoas contaminadas, é fundamental continuar seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segundo a especialista não é o momento de baixar a guarda em relação aos cuidados básicos como uso da máscara ao sair de casa, higienização dos materiais utilizados no ambiente de trabalho - já que transmissão pode ocorrer de forma direta ou devido a superfícies contaminadas -. “É fundamental que todos os itens que compõem as estações de trabalho sejam higienizados regularmente com o auxílio de um pano, álcool ou desinfetante”, reforçou por meio da Saúde Municipal. Além disso, a lavagem correta e constante das mãos também é essencial: “a higienização das mãos com água e sabão é tão indicada quanto eficiente. Deve ser feita sempre que houver essa possibilidade”.