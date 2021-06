Vida Urbana Tocantins tem 981 novos casos e 11 novas mortes confirmadas para a Covid-19 Ao todo são 191.469 diagnósticos positivos e 3.072 óbitos

Nesta sexta-feira, 18, o 460º boletim epidemiológico da Covid-19 traz 981 novos casos confirmados e 11 novas mortes confirmadas no Tocantins. Esses números são da Secretaria Estadual da Saúde (SES) enviados pelos municípios e consolidados em exames realizados no laboratório do Estado. Com os novos dados, o Estado acumula 191.469 diagnósticos positivos ao lon...