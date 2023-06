Redação Jornal do Tocantins

Nesta terça-feira,20, o Sistema Nacional de Empregos (Sine), plataforma gerida pela Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), aparece com 884 vagas de emprego em nove cidades no estado.

No quadro geral de vagas, são 324 em Palmas; 149 em Araguaína; 58 em Porto Nacional; 77 em Gurupi; 103 em Paraíso; 54 em Taquaralto; 63 em Guaraí; 45 em Dianópolis e 11 em Araguatins. Há uma vaga para pessoa com deficiência na capital, para auxiliar administrativo.

Das vagas intermediadas pelo Sine, destacam-se 25 vagas para Agente de Pesquisa e mais vinte para Operador de Caixa, ambas em Palmas. Em Araguaína, oito para Atendente de Telemarketing e sete para Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações. 10 vagas para Montador de Estruturas Metálicas, e uma para Auxiliar de Escritório em Araguatins.