Redação Jornal do Tocantins

Nesta quarta-feira, 26, o Sistema Nacional de Empregos (Sine), plataforma gerida pela Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), aparece com 881 vagas de emprego em sete cidades no estado.

No quadro geral de vagas, são 340 em Palmas; 181 em Araguaína; 76 em Porto Nacional; 59 em Taquaralto; 51 em Paraíso; 35 em Dianópolis; 43 em Guaraí e 96 em Gurupi.

Das vagas intermediadas pelo Sine, destacam-se 20 vagas para ajudante de obras e dez vagas para promotor de vendas, ambas em Palmas. Em Araguaína, oito para Atendente de Telemarketing e seis para servente de obras. 5 vagas para motorista de caminhão e 4 para operador de pá carregadeira em Dianópolis.