O Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) contabilizou 761 novos casos confirmados para Covid-19 em 75 municípios tocantinenses. Com esses novos registros divulgados nesta quinta-feira, 30, o Estado soma atualmente 9.135 pacientes ativos, ou seja, ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar por estarem infectados com o vírus.

Além dos pacientes ativos, o Tocantins registra 14.775 pessoas que tiveram o diagnóstico positivo para a doença, mas já estão recuperados e outros 368 infectados não resistiram e vieram a óbito devido as complicações causadas pela Covid-19. Os números somados acumulam 24.278 casos confirmados da doença nos 137 dias de pandemia no Estado, que estiveram ou ainda estão em 138 cidades, sendo que destas, em 79 houve registros de mortes.

Mortes

O Boletim desta quinta traz ainda quatro novas mortes confirmadas pela doença mantendo o Estado com a em 1,5% há algum tempo. Dos casos totais, Araguaína e Palmas tem o maior número, sendo 90 e 37 falecimentos registrados.

Os novos óbitos informados pela SES são de dois idosos e dois jovens, sendo que em dois casos são de pessoas com comorbidades: um homem de 82 anos com hipertensão de Colméia, um homem de 71 anos residente de Porto Nacional, uma mulher de 22 anos asmática de Santa Terezinha e um homem de 38 anos morador de Palmas.

Novos casos

Conforme a SES, nesta quinta o Tocantins contabilizou 761 novos casos, entretanto 335 são de exames enviados por vários dias ao laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro. A Secretaria lembra que mantém a estratégia para continuar com a regularidade de exames de RT– PCR, até o abastecimento dos insumos, o enviou de amostras coletadas pelos municípios para o Fiocruz. Das análises encaminhadas, a laboratório carioca liberou nesta quarta-feira, 29, 582 amostras sendo 335 positivas.

Os novos casos são de Araguaína (180), Palmas (151), Paraíso do Tocantins (81), Araguaçu (30), Porto Nacional (27), Alvorada (26), Formoso do Araguaia (25), Araguatins (22), Guaraí (14), Darcinópolis (13), Santa Fé do Araguaia (13), Rio dos Bois (12), Gurupi (10), Lagoa da Confusão (8), Miracema do Tocantins (7), Campos Lindos (6), Dianópolis (6), Itapiratins (6), Pedro Afonso (6), São Miguel do Tocantins (6), Tocantinópolis (6), Bom Jesus do Tocantins (5), Chapada de Areia (4), Fátima (4), Marianópolis do Tocantins (4), Nova Olinda (4), Pium (4), Sucupira (4), Divinópolis do Tocantins (3), Goiatins (3), Lizarda (3), Miranorte (3), Palmeirante (3), Presidente Kennedy (3), São Valério (3), Tocantínia (3), Xambioá (3), Aguiarnópolis (2), Babaçulândia (2), Cariri do Tocantins (2), Couto Magalhães (2), Dois Irmãos do Tocantins (2), Nazaré (2), Peixe (2), Sampaio (2), São Sebastião do Tocantins (2), Taguatinga (2), Talismã (2), Tupirama (2), Angico (1), Aragominas (1), Araguacema (1), Araguanã (1), Barra do Ouro (1), Brejinho de Nazaré (1), Chapada da Natividade (1), Dueré (1), Figueirópolis (1), Filadélfia (1), Tabocão (1), Monte do Carmo (1), Novo Jardim (1), Palmeirópolis (1), Paranã (1), Pau D'Arco (1), Pindorama do Tocantins (1), Piraquê (1), Ponte Alta do Tocantins (1), Rio da Conceição (1), Santa Maria do Tocantins (1), Santa Rita do Tocantins (1), Santa Rosa do Tocantins (1), Santa Terezinha do Tocantins (1), São Bento do Tocantins (1) e São Salvador do Tocantins (1).