Tocantins tem 74 pessoas internadas por Covid-19 neste domingo, 21

O Tocantins tem 74 pacientes, infectados com Covid-19, internados neste domingo, 21. Destes, 34 estão em leitos clínicos e 31 em UTI-Covid. A taxa de ocupação dos da UTI-Covid hoje é de 24%. Os dados acima são do portal Integra Saúde, que ainda apontam que o Estado imunizou até agora, ou seja, pessoas que tomaram as duas doses, 48,48% da população. Até...