Vida Urbana Tocantins tem 712 vagas de empregos nesta terça-feira, 31 Oportunidades estão distribuídas em 8 cidades

Nesta terça-feira, 31, o Sistema Nacional de Empregos (Sine), disponibiliza 712 oportunidades de emprego em onze unidades no Tocantins. No quadro geral de vagas, são 712 oportunidades: 234 vagas em Palmas, 173 em Araguaína, 67 em Guaraí, 66 em Paraíso do Tocantins, 50 vagas em Porto Nacional, 44 em Gurupi, 39 em Dianópolis, 33 em Taquaralto, e seis v...