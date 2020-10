Atualizada às 13:52

Com mais de 71,2 mil diagnósticos positivos para Covid-19, o Tocantins tem atualmente 18% dos infectados pelo vírus ainda com a doença ativas. O percentual representa o número de 12.915 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar, que já soma os 85 novos casos confirmados nesta terça-feira, 13, pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O Tocantins registra o número de 57.342 pacientes que estão recuperados, ou seja, 85% dos 71.269 casos acumulados. Além disso, o Estado registrou neste período epidêmico 1.012 pacientes que não resistiram as complicações da Covid-19 e morreram. Esses números são dos 212 dias de pandemia.

Além disso, o Estado contabiliza 218.137 pessoas notificadas com suspeita da doença.

Novos registros

Nesta terça-feira, além dos 85 novos casos confirmados da Covid-19, o Boletim Epidemiológico traz uma morte confirmada. Dos novos registros, seis são das últimas 24 horas e os demais são de exames coletados em dias anteriores, sendo que 62 foram detectados por RT-PCR.

Com relação à nova morte incluída nos dados da SES, as informações são de que é um caso de um homem de 73 anos, residente de Miranorte, com hipertensão. Nesta segunda-feira, 12, o número de óbitos também era de 1.012, e conforme a SES, o número não teve alteração com o novo registro, já que o óbito divulgado na data desta segunda foi transferido para outro estado, devido a localidade de moradia do paciente.