Com novos registros em 69 municípios, o Tocantins começou a semana com 626 novos casos confirmados da Covid-19 e dez novas mortes. Os dados do 148º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontam um acumulado de 32.289 diagnósticos durante a pandemia e 461 pacientes que foram a óbito.

Conforme a SES, nesta segunda-feira, 10, são 12.225 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e os demais 19.603 são infectados que já se recuperaram e estão curados da doença. A incidência da doença já chega a 2.013,07 casos por 100 mil habitantes com registros em todos os 139 municípios. Entre os registros de acumulados por cidades, que contabilizam os casos curados e também os ativos, são quatro cidades com mais de mil casos e outras 37 com mais de 100 diagnósticos positivos.

Novos números

Atualmente a letalidade no Tocantins para a Covid-19 está em 1,42%, sendo que as mais de 400 mortes por complicações da Covid-19, confirmadas por meio de exames, ocorreram em 84 municípios tocantinenses. Os novos casos desta segunda-feira são de pessoas com mais de 56 anos e ao menos quatro tinham comorbidades, conforme a SES. Confira:

Homem de 71 anos, residente de Dianópolis, com doença renal crônica, cardiopatia isquêmica, doença arterial coronariana e pós-operatório de revascularização. Homem de 56 anos, residente de Palmas, em tratamento oncológico Homem de 58 anos, residente de Gurupi, com hipertensão, diabetes e obesidade. Mulher de 65 anos, residente de Araguaína. Homem de 80 anos, residente de Araguaína, com hipertensão. Homem de 85 anos, residente de Araguaína. Homem de 73 anos, residente de Araguaína, com hipertensão. Homem de 73 anos, residente de Paraíso do Tocantins. Homem de 66 anos, residente de Paraíso do Tocantins. Homem de 80 anos, residente de Paraíso Do Tocantins.

Já os novos casos confirmados nesta data são: Palmas (153), Araguaína (119), Gurupi (87), Porto Nacional (31), Tupirama (17), Lagoa da Confusão (15), Paraíso do Tocantins (12), Tocantinópolis (11), Alvorada (10), Rio Sono (9), Guaraí (7), Sucupira (7), Aguiarnópolis (6), Itapiratins (6), Pium (6), São Bento do Tocantins (6), Araguacema (5), Formoso do Araguaia (5), Miracema do Tocantins (5), Augustinópolis (4), Bom Jesus do Tocantins (4), Cariri do Tocantins (4), Darcinópolis (4), Divinópolis do Tocantins (4), Figueirópolis (4), Monte Santo do Tocantins (4), Pedro Afonso (4), Aragominas (3), Araguaçu (3), Barra do Ouro (3), Centenário (3), Fátima (3), Filadélfia (3), Itaporã do Tocantins (3), Lizarda (3), Nova Olinda (3), Ponte Alta do Tocantins (3), Riachinho (3), Santa Fé do Araguaia (3) e Santa Rosa do Tocantins (3).

Além de Abreulândia (2), Araguatins (2), Arapoema (2), Goianorte (2), Lavandeira (2), Marianópolis do Tocantins (2), Oliveira de Fátima (2), Piraquê (2), Rio dos Bois (2), Aliança do Tocantins (1), Ananás (1), Brasilândia do Tocantins (1), Brejinho de Nazaré (1), Campos Lindos (1), Colinas do Tocantins (1), Couto Magalhães (1), Cristalândia (1), Dois Irmãos do Tocantins (1), Dueré (1), Tabocão (1), Goiatins (1), Jaú do Tocantins (1), Juarina (1), Lagoa do Tocantins (1), Lajeado (1), Miranorte (1) Muricilândia (1), Peixe (1) e Sampaio (1).