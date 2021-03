Vida Urbana Tocantins tem 57 vagas de emprego para profissionais da saúde em 24 cidades Vagas são para médicos, farmacêuticos, técnicos em enfermagem e psicólogo

O Tocantins tem 57 vagas para profissionais da saúde disponíveis em 24 municípios a partir desta segunda-feira 8. As oportunidades são para médicos, farmacêuticos, técnicos em enfermagem e psicólogo, conforme divulgado pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (Cosems-TO). A disponibilidade das vagas segue até 22 de março a depender do seu...