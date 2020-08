Com novos casos confirmados em 84 cidades tocantinenses, o Estado chega aos 39.832 diagnósticos acumulados de Covid-19 nesta quarta-feira, 19. Os número da Secretaria Estadual da Saúde (SES) mostram que atualmente são 24.003 pacientes recuperados e 15.293 ativos, ou seja, que ainda estão em isolamento domiciliar ou hospitalar.

O Tocantins também nestes 157 dias de pandemia contabilizou 536 óbitos em decorrência de complicações causadas pela doença. Essas mortes são de infectados que residiam em 90 municípios dos 139 com ocorrências da doença no período. Os números da SES disponibilizados diariamente em Boletim Epidemiológico apresentam os dados acumulados pelas cidades, não detalhando o quantitativo de ativos ou curados.

Além disso, esse banco de dados é dinâmico devido o fechamento das investigações epidemiológicas, que alteram principalmente locais de residência dos casos positivos e os dados consolidados são referentes às notificações recebidas no último dia, que podem abordar resultados diagnosticados em dias anteriores e notificados posteriormente a Saúde Estadual.

Conforme o Boletim, nesta quarta, são 1.007 novos casos confirmados, sendo 268 por RT-PCR, 134 por sorologia e 605 de testes rápidos, além de seis novas mortes. A SES detalha alguns dados sobre os óbitos sendo que os confirmados nesta data são: um homem de 73 anos com diabetes, residente de Porto Nacional; um homem de 55 anos com hipertensão e insuficiência renal de Gurupi; um homem de 62 anos em tratamento oncológico e com hipertensão, morador de Colinas do Tocantins; um homem de 44 anos de Guaraí; um homem de 85 anos com hipertensão e diabetes residente de Silvanópolis; e um homem de Esperantina com hipertensão, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica que tinha 88 anos.

Estatísticas

Conforme os números da SES, as últimas quatro semanas registraram o maior volume no quantitativo de novos infectados, sendo que estiveram entre 4,1 mil e 5,2 mil semanais. Em casos diários, os dados apontam que o mês de julho e agosto mantêm os maiores registros desde o início da pandemia em março, sendo que os demais com mais confirmações 31 de julho com 1.081 e 5 de agosto com 1.068. Nas datas posteriores, o número de confirmados não ficou abaixo dos 200 casos diários no Tocantins.

Já no que se refere às mortes pela Covid-19, o dia com mais doentes que não resistiram a doença foi em 8 de agosto, com 17 óbitos, sendo que em 7 de julho houve 12. Já na semana passada, no sábado, 15, eram dez casos igualando a 19 de junho, quando também houve dez mortos. Ainda segundo os óbitos, a SES aponta um número bem superior no registro de homens, sendo que do total de casos, 353, ou seja, 65,8% eram do sexo masculino e 181, 33,7% de mulheres. Outros dois casos de falecimentos não trazem o gênero confirmado.

Outra estatística somada dos dados é com relação a idade, sendo que entre pessoas com mais de 80 anos, houveram 151 mortes, em um universo de 678 infectados no período de 157 dias. Já nos doentes entre 70 e 79 anos, são 124 óbitos e 1.211 infectados. De 60 a 69 anos, são 119 mortes e 2.443 pacientes com Covid-19 registrados.

A partir dos casos acometidos em pessoas com menos de 59 anos os dados se invertem, sendo que o número de óbitos é bem menor comparado com o das outras idades e com o de casos de doentes confirmados. Entre 30 e 39 anos, faixa etária com mais pessoas testando positivo para a doença são 20 mortes em um universo de 9.819 doentes. Logo após vem os jovens entre 20 e 39 anos, sendo nove óbitos e 8.477 doentes.