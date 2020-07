O Tocantins ultrapassou os 13 mil casos confirmados de Covid-19 em 114 dias de pandemia em quase 90% dos municípios, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Nesta terça-feira, 7, o Estado contabilizou 365 novos diagnósticos e tem 4.675 pacientes ativos, ou seja, ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Também nas últimas 24 horas quatro novas mortes pela doença tiveram confirmação, que somadas com os casos anteriores chega a 228 óbitos em decorrência de complicações da Covid-19. Esse número representa uma letalidade de 1,75% e registros em 53 municípios tocantinenses, ou seja, 42,2% das cidades que já tiveram ou tem alguma pessoa infectada.

Os demais 8.101 pacientes que tiveram o diagnóstico positivo para a doença já estão recuperados. A SES não traz detalhes sobre essas pessoas curadas no Boletim Epidemiológico, divulgado e atualizado diariamente. Os recuperados representam 62,2% dos 13.004 casos já confirmados, e os ainda em tratamento, os pacientes ativos, correspondem a 35,9%.

Óbitos

No que se refere aos casos de pacientes que a doença evoluiu causando a morte, o Tocantins registra mais óbitos em idosos acima de 60 anos, sendo que o maior número é entre pessoas com mais de 80, sendo 70 mortes em um quantitativo de 234 pacientes diagnosticados com a Covid-19. Ou seja, 29% das pessoas nesta faixa etária faleceram da infecção.

Comparando com os 228 óbitos registrados no Tocantins, os idosos com mais de 80 anos representam 30,7% das mortes. As pessoas com idades entre 60 a 69 anos estão em segundo lugar com mais registros de mortes, tendo 54 casos. Já os idosos entre 70 e 79 têm 43 casos.

Conforme os números da SES, são 46 mortes registradas tanto em pessoas entre 40 a 59. Já a faixa etária com mais casos confirmados pela doença, de 30 a 49 anos, que tem 3281 registros desde o início da pandemia, tem oito óbitos registrados. Entre 20 e 29 anos são quatro mortes e de 10 a 19 anos, são três mortes, sendo o caso mais jovem de um adolescente de 13 anos residente de Pedro Afonso.

Nas 24 horas, as quatro novas mortes registradas são um homem de 84 anos, residente de Esperantina, um homem de 70 anos, residente de Araguaína, um homem de 53 anos, residente de Paraíso do Tocantins, com hipertensão, e uma Mulher de 90 anos, residente de Filadélfia, com doença pulmonar obstrutiva crônica e tabagista.

Novos casos

O Estado nesta terça registra uma incidência de 826,77 doentes por 100 mil habitantes, contabilizando o número total de diagnósticos. Esse dado aumenta diariamente a partir da confirmação de novos doentes e nas últimas 24 horas houve 365 novos casos confirmados, sendo 135 por RT-PCR, 223 de testes rápidos e mais sete por sorologia.

Os novos casos são de Palmas (117), Araguaína (61), Porto Nacional (23), Colinas do Tocantins (19), Aguiarnópolis (11), Gurupi (10), Guaraí (9), Rio da Conceição (9), São Miguel do Tocantins (08), Tocantínia (8), Araguaçu (7), Araguatins (6), Palmeiras do Tocantins (6), Xambioá (6), Buriti do Tocantins (5)

Além de Esperantina (4), Formoso do Araguaia (4), Ponte Alta do Tocantins (4), Sampaio (4), Santa Fé do Araguaia (4), Ananás (2), Aparecida do Rio Negro (2), Babaçulândia (2), Bandeirantes do Tocantins (02), Brejinho de Nazaré (2), Carrasco Bonito (2), Dianópolis (2), Itaguatins (02), Lajeado (02), Palmeirante (2), Paraíso do Tocantins (2), Aragominas (1), Araguanã (1), Augustinópolis (1), Barrolândia (1), Campos Lindos (1), Couto Magalhães (1), Fátima (1), Tabocão (1), Goiatins (1), Natividade (1), Paranã (1), Pedro Afonso (1), Pequizeiro (1), Ponte Alta do Bom Jesus (1), Praia Norte (1), Riachinho (1), Sandolândia (1) e Sucupira (1).