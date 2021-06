Neste domingo, o Tocantins contabilizou 366 novos casos confirmados da Covid-19, com 200 somente em Palmas. Esse dado é do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Com os novos registros, Palmas chega aos 44.786 diagnósticos positivos acumulados, sendo a cidade com mais registros do Tocantins, com cerca de 10 mil infectados a mais que Araguaína, que soma 33.007 casos. No Estado todo, a SES contabiliza 192.524 casos confirmados para a doença.

Desses casos em todo o Tocantins, 173.771 são de pacientes que já estão recuperados. Outros 15.656 são pessoas com a doença ainda ativa, que seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar. O Estado ainda acumula 3.097 óbitos ocorridos devido às complicações causadas pela covid.

A SES também indica que 572.168 pessoas procuraram as unidades de saúde com suspeita de estarem infectadas pela doença.

Novos registros

Dos novos casos, são que 294 foram detectados por RT-PCR, 25 por sorologia e 47 por teste rápido. A SES ainda, neste domingo, registrou 13 novas mortes. Confira informações sobre esses novos óbitos: