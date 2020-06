O 102º Boletim Epidemiológico da Covid-19 no Tocantins contabiliza um total de 9.425 diagnósticos positivos para a doença desde o início da pandemia no Estado. Os dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES) são atualizados diariamente com os números dos municípios.

Do número total de infectado são 5.798 pacientes recuperados, 3.444 em isolamento domiciliar ou hospitalar e 183 pacientes que não resistiram as complicações da doença e morreram.

Ainda com relação aos números totais da Covid-19 no Tocantins, são apenas 28 cidades que ainda não registraram casos, sendo que as outras 111 tem ou já tiveram pacientes infectados pela doença. Desses municípios 46 tiveram registros de óbitos em decorrência do novo coronavírus. O número de casos representa que no Estado quase 580 doentes por 100 mil habitantes.

Conforme a SES, os dados consolidados nos boletins são referentes às notificações recebidas no último dia, que podem abordar resultados diagnosticados em dias anteriores e notificados posteriormente ao Cievs Estadual. Para manter a credibilidade dos dados contabilizados, os gráficos apresentam a distribuição de novos casos de acordo com a data do diagnóstico e não sua notificação, por parte dos municípios. Em cada edição, o boletim apresenta a distribuição dos novos casos também por este critério.

Novos casos

Sobre os novos casos registrados nas últimas 24 horas são 329 diagnósticos e duas mortes contabilizadas. Com relação aos novos diagnósticos são 139 por RT-PCR, 20 por Sorologia e 170 de testes rápidos. Os novos casos são de Araguaína (104), Palmas (77), Guaraí (30), Gurupi (16), Sampaio (15), Augustinópolis (9), Santa Terezinha Do Tocantins (8), Araguatins (7) e Praia Norte (7).

Também se somam no último dia os seguintes casos: Colinas Do Tocantins (5), Porto Nacional (5), Buriti Do Tocantins (4), Palmeiras Do Tocantins (4), Tocantinópolis (4), Xambioá (4), Babaçulândia (3), Colmeia (3), Formoso do Araguaia (3), Goiatins (3), Araguanã (2), Couto Magalhães (2), Nazaré (2), Araguaçu (1), Axixá Do Tocantins (1), Centenário (1), Dianópolis (1), Itapiratins (1), Muricilândia (1), Palmeirante (1), Peixe (1), Pequizeiro (1), Rio Sono (1), São Miguel Do Tocantins (1) e Tocantínia (1).

Já as duas novas mortes pela doença contabilizadas pela SES são de um homem de 95 anos, residente de Araguaína, que estava no Hospital Dom Orione, e uma mulher de 65 anos de Tocantinópolis, internada no Hospital Regional de Araguaína. A 16ª morte em Palmas, confirmada pela Prefeitura da Capital ainda na terça-feira, 23, ainda não aparece nos número da SES.