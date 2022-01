O Boletim da Defesa Civil informou nesta sexta-feira, 7, que o Tocantins tem 328 pessoas desabrigadas pelas enchentes nesta sexta-feira, 7. Os moradores são das cidades de Araguanã, Axixá do Tocantins, Itaguatins, São Miguel, Rio dos Bois e Pedro Afonso.

O total de desalojados subiu de 416 de quinta-feira, 6, para 516 nesta sexta. Os moradores são das cidades de Araguanã, Axixá do Tocantins, Esperantina, Paranã, Rio dos Bois, Pedro Afonso, Tupirama, Tupiratins, Palmeirante, Bom Jesus, São Sebastião, São Miguel, São Sebastião, Sampaio e Itaguatins.

O órgão também destacou que a vazão das Usinas Hidrelétricas se mantém estáveis, com certa baixa para Usina Hidrelétrica (UHE) - Peixe, que opera na média 6.000, a qual já esteve no pico de 14.000 m3/s.

Nas redes sociais da prefeitura uma publicação alerta à população que está em abrigos a não retornarem para suas casas, porque ainda há previsão de chuvas e instabilidade no nível do Rio Tocantins.

O boletim informou que a cidade de Esperantina, também no extremo norte do Tocantins, registra o maior número de desalojados, 180 pessoas, porém, não há informações de quantos estão desabrigados.

Nesta sexta, três municípios estarão com equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil atuando tanto durante o dia, como à noite, porém com possibilidade de atender os municípios vizinhos (região do Bico do Papagaio).

São Miguel do Tocantins, no extremo norte do Estado, é o município com maior número de desabrigados, com 258 pessoas.

O órgão monitora 31 municípios afetados diretamente pelas chuvas.