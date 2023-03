O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou a disponibilidade de 32 vagas para profissionais da saúde em 20 cidades do Estado. As oportunidades seguem abertas até o dia 10 de abril ou até que as vagas sejam preenchidas.

São vagas para médicos, psicólogos, farmacêuticos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médico veterinário, assistente social e nutricionista.

As cidades com vagas são Araguacema; Araguatins; Aurora do Tocantins; Caseara; Chapada de Areia; Conceição do Tocantins; Gurupi; Jaú do Tocantins; Marianópolis; Miranorte; Monte Santo; Nazaré; Pindorama; Pium; Ponte Alta do Tocantins; Pugmil; Santa Tereza; São Félix do Tocantins; São Valério e Taipas do Tocantins.