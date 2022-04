Vida Urbana Tocantins tem 28 novos casos em oito cidades, com seis confirmações nas últimas 24 horas Estado segue com 32 pacientes ativos, sendo 20 internados

O Tocantins confirmou mais 28 novos casos de Covid-19 em oito cidades, com seis nas últimas 24 horas. Não há novos óbitos confirmados. Os números são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) desta quarta-feira, 27. Conforme as SES, dos novos casos, 18 tiveram confirmação detectada por RT-PCR, 5 por sorologia e 5 por testes rápidos. Os nov...