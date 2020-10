A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou mais 236 novos casos e quatro novas mortes por Covid-19 neste sábado, 24, em Boletim Epidemiológico. A pandemia chega ao seu 223º dia e acumula 74.118 casos diagnósticos da doença e 1.082 óbitos.

Atualmente são 61.459 pacientes que estão recuperados e 11.577 ainda ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar.O Estado também registrou 229.179 pessoas notificadas com suspeita da doença.

Novos casos

Neste sábado, dos novos registros, 82 são de doentes com exames realizados nas últimas 24 horas e o restante é de exames coletados em dias anteriores com resultado divulgado nesta sexta-feira, 23. Além disso, dos 236 novos, 84 foram detectados por RT-PCR, 24 com sorologia e 128 através testes rápidos.

Esses dados do Boletim da SES são consolidados com resultados de exames realizados Laboratório do estado e notificações recebidas dos municípios até as 23h59 do último dia.

Já as quatro novas mortes confirmadas para complicações da Covid-19 são: