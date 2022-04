Vida Urbana Tocantins tem 21,5% da população vacinada com a dose de reforço da Covid-19 Número representa a aplicação de 324.991 doses de reforço

Tocantins registra 21,57% da população vacinada com a dose de reforço contra a Covid-19. O número é do site Integra Saúde da Secretaria Estadual da Saúde (SES) atualizado às 9 horas deste domingo, 17. Esse percentual representa a aplicação de 324.991 doses de reforço em moradores do Tocantins.O número percentual tem base na população apta para a vacinação, que atualmente é...