Vida Urbana Tocantins tem 207 novos casos e mais 4 mortes Há 70.061 pacientes recuperados e 7.162 pacientes em isolamento domiciliar ou hospitalar no Estado

O 247º boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (SES) com os números da Covid-19 no Tocantins desta terça-feira, 17, mostra que o Tocantins acumula 78.364 casos confirmados e 1.141 pacientes mortos. Dentre as 246.009 pessoas notificadas, além dos casos confirmados, há 70.061 pacientes recuperados e 7.162 pacientes em isolamento domiciliar ou hospitalar. As mortes registrad...