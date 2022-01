Vida Urbana Tocantins tem 2.980 pessoas atingidas pelas enchentes, 2.458 delas são do município de São Miguel Segundo a Defesa Civil, nos próximos dias os números de desabrigados e desalojados devem diminuir no Estado; alguns moradores atingidos pelas chuvas já iniciaram o processo de retorno para suas respectivas casas

A cidade de São Miguel, no extremo norte do Estado, tem 2.458 pessoas atingidas diretamente pelas enchentes do Tocantins. Esses moradores, que entraram nas estatísticas dos desalojados e desabrigados da Defesa Civil, estão vivendo de favores nas casas de parentes, amigos vizinhos ou em abrigos públicos. No total, em todo Estado, a Defesa Civil informou na man...