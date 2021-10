Vida Urbana Tocantins tem 188 novos casos confirmados em 30 municípios Atualmente são 645 pacientes ainda ativos no Estado

O 581º Boletim Epidemiológico da Covid-19 no Tocantins registra mais 188 novos casos confirmados em 30 municípios e cinco mortes em duas cidades. Os dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES) são os contabilizados nesta quinta-feira, 21, com base nos números enviados pelas administrações municipais no sistema. Conforme a SES, com esses novos registros, são 22...