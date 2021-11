Vida Urbana Tocantins tem 182 novos casos confirmados e duas mortes nesta quinta-feira Estado acumula 229.051 diagnósticos positivos e 3.884 óbitos

O Tocantins contabiliza mais 182 novos casos confirmados e duas novas mortes por Covid-19 no Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 4. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e deixam o Estado com o acumulado de 229.051 diagnósticos positivos e 3.884 óbitos. Conforme a SES, atualmente, são 224.344 pessoas que se infectaram com a ...