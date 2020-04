Neste sábado, 4, após o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmar 16 casos da Covid-19 no Tocantins, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas informou mais um caso confirmado no município. Ou seja, o Tocantins conta com 17 casos da doença, sendo 12 em Palmas, quatro em Araguaína e um em Dianópolis.

O Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen), realizou 85 exames para Covid-19, com dois resultados positivos, um em Palmas e outro em Araguaína. O terceiro é a confirmação do paciente de Dianópolis, diagnosticado com a doença ainda neste sábado. Após a divulgação do boletim, a Semus confirmou um segundo caso na Capital.

Conforme a Semus, dos 12 casos confirmados em Palmas, um esteve fora do Brasil, quatro foram infectados em outros estados brasileiros e seis após contato com os casos confirmados em moradores de Palmas. Um dos casos está em investigação.

A pasta informou que até este sábado não houve nenhum caso oficial de óbito confirmado na Capital por Covid-19. Uma paciente está em estado grave e respira por ventilação mecânica em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O Jornal do Tocantins teve acesso ao estado de saúde da paciente.

Sobre o quarto caso confirmado em Araguaína, trata-se de um homem de 51 anos que teve contato com o terceiro caso confirmado com a doença no município. Já o paciente de Dianópolis é um homem de 57 anos, que procurou uma unidade de saúde apresentando sintomas gripais leves, onde foi orientado a ficar em isolamento domiciliar. O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) recebeu a notificação deste caso na noite da última sexta-feira, 3. O paciente ainda teria, conforme a Vigilância Epidemiológica de Dianópolis, procurado um hospital particular em Brasília para realizar o teste, sendo que a doença ficou confirmada somente neste sábado.

Não há casos de mortes por Covid-19 no Tocantins até a tarde deste domingo, 5.