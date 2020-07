O Tocantins contabiliza 16.672 diagnósticos por Covid-19 desde o início da pandemia, conforme os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES). A atualmente tem 6.080 pacientes ativos, ou seja, 36,4% dos infectados pelo vírus estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, no caso dos curados são 10.314 pacientes recuperados que representam 61,8%.

Ainda conforme o Boletim Epidemiológico, o Tocantins já registrou 278 óbitos de pacientes que não resistiram as complicações da doença. O Boletim mostra também que 129 municípios já tiveram ou têm registros e as mortes ocorreram em moradores de 58 cidades do Estado. Assim, os óbitos aconteceram em 44,9% das localidades com registros e o número deixa o Tocantins com a letalidade, nesta quinta-feira, 16, em 1,66%.

Novos casos

Conforme a SES, o Tocantins registra 641 novos casos confirmados da Covid-19 no Boletim desta quinta-feira, entretanto, 296 teste positivos são de amostras enviadas ao Rio de Janeiro. Desses novos diagnósticos são 375 por RT-PCR e 259 de testes rápidos, além de sete por sorologia.

No Boletim a SES informa que para manter a regularidade de exames de RT– PCR, após o Ministério da Saúde (MS) ficar sem enviar os insumos necessários, o Tocantins adotou a estratégia de enviar coletadas pelos municípios de casos com sintomas leves para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no RJ. A medida acontecerá até o abastecimento dos insumos no Estado.

Das análises enviadas já ao a Fiocruz liberou nesta quarta-feira, 15, 575 amostras, sendo que 296 tiveram resultado positivas. A SES reforça no Boletim que: “este quantitativo se refere a casos novos de vários dias de coleta de exames, não podendo ser considerado um aumento de casos nas últimas 24hs”.

Os novos casos são de Araguaína (220), Palmas (140), Porto Nacional (42), Lagoa da Confusão (29), Gurupi (20), Formoso do Araguaia (18), Tabocão (14), Paraíso do Tocantins (13), Buriti do Tocantins (12), Santa Fé do Araguaia (9), Tocantínia (9), Guaraí (8), Araguaçu (7), Pau D'Arco (6), Araguatins (5), Darcinópolis (5), Xambioá (5), Arapoema (4), Bernardo Sayão (4), Itaporã do Tocantins (4), Miracema do Tocantins (4).

Além de Augustinópolis (3), Brejinho de Nazaré (3), Dianópolis (3), Palmeiras do Tocantins (3), Ponte Alta do Tocantins (3), Riachinho (3), Sampaio (3), Sítio Novo do Tocantins (3), Tocantinópolis (3), Alvorada (2), Ananás (2), Aragominas (2), Couto Magalhães (2), Goiatins (2), Lagoa do Tocantins (2), Aparecida do Rio Negro (1), Araguanã (1), Aurora do Tocantins (1), Bandeirantes do Tocantins (1), Campos Lindos (1), Cariri do Tocantins (1), Carrasco Bonito (1), Chapada da Natividade (1), Colinas do Tocantins (1), Colmeia (1), Divinópolis do Tocantins (1), Goianorte (1), Itacajá (1), Jaú do Tocantins (1), Luzinópolis (1), Nazaré (1), Novo Acordo (1), Palmeirópolis (1), Pedro Afonso (1), Presidente Kennedy (1), São Miguel do Tocantins (1), São Sebastião do Tocantins (1), Talismã (1) e Wanderlândia (1).

Mortes

Além disso, nesta quinta-feira o Boletim Estadual trouxe sete novos registros de mortes em decorrência da Covid-19. Os casos são de óbitos ocorridos entre a última terça-feira, 14, e quarta, 15, sendo que maioria das vítimas estava internada em unidades hospitalares do Tocantins.

Os casos são: homem de 92 anos com hipertensão, residente de Brejinho de Nazaré, que estava no Hospital Regional de Porto Nacional; homem de 61 anos com aterosclerose do coração e adenocarcinoma de sigmóide, residente de Araguaína, que estava no Hospital Dom Orione; homem de 82 anos com insuficiência cardíaca congestiva, residente de Ponte Alta, que estava no Hospital Regional de Porto Nacional.

Além de um homem de 47 anos, residente em Araguaína; e um homem de 76 anos com doença pulmonar obstrutiva crônica e miocarditeviral, residente de Araguaína, faleceu no Hospital Regional da cidade. Também houve o registro da morte de uma mulher de 64 anos com hipertensão e obesidade, residente de Tocantinópolis, que estava Hospital Dom Orione em Araguaína; uma mulher de 43 anos com obesidade, diabetes e hipertensão, residente de Colinas do Tocantins, no Hospital Regional de Porto Nacional.