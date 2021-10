Vida Urbana Tocantins tem 151 novos casos e 860 pessoas com a doença ativa nesta terça Estado acumula 227.003 casos confirmados e 3.839 óbitos

O Tocantins contabilizou mais 151 novos casos Covid-19 no Boletim Epidemiológico desta terça-feira, 19, somando o de 860 pacientes em isolamento domiciliar ou hospitalar, por estarem com a doença ativa. Os dados são compilados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) a partir dos números inseridos no sistema, pelos municípios. Atualmente, o Estado, conforme os dad...