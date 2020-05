Com uma taxa de recuperação de 16,3%, o Tocantins tem 135 pacientes diagnosticados com a Covid-19 recuperados. Desses pacientes testados positivos, mas já sem a doença, Araguaína e Palmas tem o maior número, sendo 66 e 45 respetivamente. Os dados seguem também a incidência de casos positivos, que também é a maior nas duas cidades, sendo Palmas com 177 e Araguaína com 351.

Esses números foram os divulgados nesta terça-feira, 12, no 58º boletim epidemiológico da Covid-19, que também indicou que o Estado tem 14 óbitos e 828 diagnósticos positivos para a infecção. Ainda dos recuperados há 10 em São Miguel, quatro em Gurupi, cinco em Couto Magalhães, dois em Paraíso do Tocantins, dois em Porto Nacional, além de um em Tocantinópolis e um em Cariri.

UTI

Um dos casos divulgado nesta terça, apesar de não ser de um residente do Tocantins, trouxe uma esperança para Norte do Estado. O caminhoneiro Luiz Antônio Carvalho, residente em Santa Catarina, que passou 18 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Araguaína (HRA), é o primeiro paciente curado no hospital.

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES) toda equipe envolvida no tratamento de Carvalho foi reconhecida pelos familiares, além da recuperação ter gerado comoção e muita alegria na unidade hospitalar.

“Sem palavras para descrever a alegria deste dia. Foi um sofrimento muito grande para mim, que estava sem ver meu pai pessoalmente desde o dia 18 de março, devido à rotina de trabalho como caminhoneiro, e para toda minha família, que ficou angustiada por todo o tempo em que ele ficou internado. Só tínhamos contato por vídeo chamada e hoje abraçá-lo novamente é um milagre!”, relatou o Luiz Ricardo Carvalho ao ver o pai sair da ala destinada a paciente com Covid-19 do RHA.