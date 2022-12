O Tocantins tem 13,55% de produtores de cor ou raça preta, de acordo com o novo módulo do Censo Agro 2017, divulgado nesta quarta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que detalha as principais características dos estabelecimentos agropecuários e extrativistas, segundo os grupos de cor ou raça dos seus produtores.

Entre os estados com as maiores proporções de produtores de cor ou raça preta, aparecem a Bahia (15,75%), Amapá (14,63%), Maranhão (14,14%), Tocantins (13,55%) e Piauí (12,41%).

O nordeste e o norte são as regiões do país com números mais elevados de produtores de cor ou raça preta, respectivamente, 11,61% e 9,65%.

Conforme o estudo, o Pará, com 68,15%, lidera a lista dos estados com mais estabelecimentos agropecuários dirigidos por produtores de cor ou raça parda. Em seguida vêm Piauí (64,84%), Ceará (64,80%), Maranhão (64,12%) e Acre (64,07%).

Das regiões, se destacam o Norte, com percentual de 61,38%, seguida da região Nordeste, com 60,24%, com mais estabelecimentos agropecuários dirigidos por produtores de cor ou raça parda.

Na outra ponta, estados do Rio Grande do Sul (92,23%), Santa Catarina (91,73%), São Paulo (80,43%), Paraná (79,40%) e Espírito Santo (67,78%) são os que têm mais estabelecimentos agropecuários dirigidos por produtores brancos. As regiões Sul, com 87,54% e Sudeste, com 63,35%, concentram os índices mais elevadas de estabelecimentos geridos por pessoas brancas.

Centro-Oeste e Sudeste despontam como as regiões com mais estabelecimentos dirigidos por produtores de cor amarela. O Centro-oeste tem 1,02% e o Sudeste, 0,91%.

Entre os estados dessas regiões, com participação relativa acima de 1% estã o Distrito Federal (3,64%), São Paulo (3,12%), Mato Grosso do Sul (1,30%) e Paraná (1,11%).

Ainda de acordo com a pesquisa, os dados nacionais apontam que entre os 5,1 milhões de produtores encontrados pelo Censo Agro 2017, 45,43% se declararam brancos, 44,47% se disseram pardos, 8,37% pretos, 1,12% indígena e 0,62% amarelo.

As Estatísticas do Censo Agropecuário 2017 trazem duas análises inéditas, a cor ou raça do produtor e de seu cônjuge, segundo o IBGE, é a primeira vez que a investigação dessa natureza aparece na pesquisa.