A Secretaria de Estado da Saúde (SES) atualizou os números da Covid-19 no Tocantins nesta segunda-feira, 27. Com 12 novos registros, o Estado conta agora com 79 casos confirmados da doença. Segundo o boletim epidemiológico, os novos registros são em: Araguaína (5), Palmas (4) Augustinópolis (01), São Miguel do Tocantins (01) e Tabocão (01).

De acordo com a SES, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO) analisou 35 amostras e obteve nove resultados positivos para as cidades de Araguaína, Tabocão e três casos de residentes em outros Estados. Os casos de Araguaína são: duas mulheres (53 e 50 anos) e outros três homens (23, 24 e 35 anos). De acordo com a SES todos os infectados estão em isolamento domiciliar.

O boletim desta segunda traz o primeiro registro em São Miguel do Tocantins. Trata-se de um homem de 34 anos, que realizou exame de RT-PCR na cidade de Imperatriz (MA), ele está em isolamento domiciliar. Em Augustinópolis, uma mulher de 35 anos, testou positivo via teste rápido e encontra-se em isolamento domiciliar.

Tabocão também entrou para as estatísticas do Estado, ao registrar o primeiro caso da doença em um morador da cidade. Um homem de 56 anos, que realizou exame na Capital e está em isolamento domiciliar.

Palmas notificou mais quatro exames positivos. Uma paciente de 56 anos que fez exames na rede privada da cidade, um homem de 48 anos que realizou exame em outro estado, e dois testes rápido, todos do sexo masculino 19 e 31 anos. Segundo a SES, todos estão em isolamento domiciliar.

Caminhoneiros

O boletim desta segunda também destaca o caso do caminhoneiro de 58 anos que está internado no Hospital Regional de Araguaína (HRA), mas teve o primeiro atendimento na cidade Guaraí. Ele teve o diagnóstico positivo da doença, porém sua notificação será encaminhada para seu estado de origem, pois ele é da cidade Vila de Volta Grande (SC).

A SES também informou que outros dois caminhoneiros tiveram seus exames positivos aqui no Estado. Um deles, de 53 anos, recebeu atendimento em Cariri do Tocantins, com residência em Contagem (MG). Outro, 58 anos, foi atendido em Gurupi, no Hospital Regional (HRG), mas já recebeu alta e sua notificação será enviada para Patos de Minas (MG).

O Tocantins apresenta 2 óbitos, 17 pacientes estão recuperados, 56 pacientes ainda em isolamento domiciliar e quatro pacientes estão internados: 02 na rede pública e 2 na rede privada. No Estado são 79 registros da Covid-19, em 13 cidades: Palmas (37), Araguaína (29), Guaraí (03), Augustinópolis (01), Couto Magalhães (01), Cariri do Tocantins (01), Dianópolis (01), Gurupi (01), Paraíso do Tocantins (01), Sítio Novo (01), São Miguel (01), Tabocão (01) e Tocantinópolis (01).

A SES informa que os dados apresentados nos boletins de acompanhamento são registrados a partir das notificações recebidas das equipes de vigilância municipais, até às 17 horas, somados aos exames realizados no Lacen. Notificações após este horário entram no boletim do dia seguinte.