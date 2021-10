Vida Urbana Tocantins tem 112 municípios em alerta para chuvas intensas Alerta amarelo começou nesta segunda-feira, às 10h20, e segue até esta terça-feira, às 10 horas

Dos 139 municípios tocantinenses, 112 estão dentro do aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas com perigo potencial. O alerta amarelo começou nesta segunda-feira, 11, às 10h20 e segue até esta terça-feira, 12, às 10 horas. Conforme o Inmet, as cidades em alerta podem registrar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, vent...