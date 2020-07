Com mais cinco mortes por Covid-19 confirmadas nesta quinta-feira, 2, o Tocantins contabiliza 209 óbitos, sendo que Araguaína chega a 60 óbitos e Palmas aos 20 casos. Esses números são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES), atualizado diariamente.

Essas duas cidades juntas registram 38,2% das mortes pela doença, sendo também os dois municípios com mais casos confirmado de pessoas infectadas, sendo 4.097 em Araguaína e 1.953 em Palmas. Ao todo, o Estado tem 11.454 diagnósticos positivos desde o início da pandemia, há 109 dias.

Ainda conforme a SES, são 118 municípios que já registraram casos da doença e 49 cidades com pessoas que não resistiram às complicações da Covid-19. Somente 21 municípios tocantinenses ainda não tiveram casos da infecção contabilizados pelos registros da Saúde Estadual. Esses números de casos registrados da doença no Tocantins indicam uma incidência 728,22 por 100 mil habitantes da doença.

Dos diagnósticos positivos, 7.226 pacientes estão recuperados, que representa 63%, e os demais 4.019 ainda estão em isolamento domiciliar ou hospitalar, ou seja, 35,%.

Mortes

Conforme a SES, o Estado tem uma letalidade de 1,82% e nas últimas 24 horas registrou cinco confirmações de mortes em decorrência da Covid-19. Esses novos casos são de pessoas entre 63 e 82 anos, sendo quatro com comorbidades. As mortes são de residentes de Palmas, Arapoema, Guaraí, Porto Nacional e Araguaína. Confira:

Homem de 74 anos, residente de Palmas, com insuficiência renal aguda e diabetes, faleceu no dia 29 de junho no Hospital Oswaldo Cruz. Mulher de 78 anos, residente de Arapoema, com miocardiopatia, faleceu no dia 30 de junho no Hospital e Maternidade da cidade. Mulher de 63 anos, residente de Guaraí, faleceu no dia 1º de julho no Hospital Regional da cidade. Homem de 77 anos, residente de Porto Nacional, com hipertensão, faleceu no dia 1º de julho no Hospital Geral de Palmas. Homem de 82 anos, residente de Araguaína, com hipertensão e diabetes, faleceu no dia 1º de julho no Hospital Dom Orione.

Novos Casos

Já com relação aos novos registros desta quinta, o Tocantins 232 novas confirmações da Covid-19 sendo 62 por RT-PCR, cinco por Sorologia e 165 de testes rápidos. Esses novos casos são de Palmas (66), Araguaína (44), Porto Nacional (19), Esperantina (13).

Também há registros em Aguiarnópolis (8), Buriti do Tocantins (6), Formoso do Araguaia (6), Axixá do Tocantins (5), Sampaio (5), Alvorada (3), Araguaçu (3), Araguatins (3), Augustinópolis (3), Barrolândia (3), Goiatins (3), Sítio Novo do Tocantins (3), Tocantinópolis (3), Palmeiras do Tocantins (2), Paraíso do Tocantins (2), Pedro Afonso (2), Presidente Kennedy (2), Santa Fé do Tocantins (2), Santa Tereza do Tocantins (2), Ananás (01), Angico (1), Araguacema (1), Arapoema (1), Arraias (1), Brejinho de Nazaré (1), Carmolândia (1), Colinas do Tocantins (1), Colmeia (1), Couto Magalhães (1), Cristalândia (1), Dianópolis (1), Fátima (1), Filadélfia (1), Guaraí (1), Gurupi (1), Lagoa do Tocantins (1), Miracema do Tocantins (1), Miranorte (1), Riachinho (1), Rio Sono (1), Santa Maria do Tocantins (1), Wanderlândia (1) e Xambioá (1).