Tocantins tem 108 pessoas na fila de espera por um transplante de órgãos Dia Nacional da Doação de Órgãos é celebrado nesta segunda-feira , 27; Dados do Estado são da Central Estadual de Transplantes do Tocantins

Nesta segunda-feira, 27, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Órgãos. A data marca o Setembro Verde, mês que é voltado para promoção da conscientização sobre a doação de órgãos, na busca pela redução da fila de pessoas que esperam por um transplante. De acordo com a Central Estadual de Transplantes do Tocantins (CETTO), atualmente, o Tocantins tem 108 pacientes na f...