Vida Urbana Tocantins tem 106 casos de dengue confirmados em 27 municípios, com aumento de 405% Atualmente são dois sorotipos circulantes o Denv1 e o Denv2 e, em duas, semanas o Estado teve 2,6 mil notificações, crescimento é de 1.645% comparado com o mesmo período do ano passado; médicos e enfermeiros irão receber capacitação sobre manejo de pacientes com Arboviroses

Em 2022, até o momento, 27 municípios confirmaram 106 casos de dengue no Tocantins, o que corresponde a aumento de 405%, conforme os dados da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde (SES). No mesmo período do ano passado foram 21 casos confirmados. Para Chikungunya foi confirmado um caso em Arraias este ano e Zika ainda não teve confirmações e...