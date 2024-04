Vida Urbana Tocantins tem 10,6 mil inscritos para disputar 19 vagas no concurso da Caixa As provas serão realizadas no dia 26 de maio em Palmas e Araguaína

A Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso da Caixa Econômica Federal, divulgou o total de candidatos inscritos para concorrer aos cargos em cada polo de trabalho no país. No Tocantins, um total de 10.663 candidatos se inscreveram para concorrer às 19 vagas distribuídas em Palmas e Araguaína. Confira o documento aqui. Para o estado, são ofertadas 10 vagas para início imediato em Araguaína, além de três para cadastro reserva. Na capital, Palmas, são oferecidas nove vagas para início imediato e duas para cadastro reserva. As oportunidades sã...