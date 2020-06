Redação Jornal do Tocantins

O novo coronavírus já infectou, oficialmente, desde o início da pandemia, 10.228 tocantinenses, confirma neste domingo, 28, o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). São 262 casos a mais após os 9.966 de sábado.O quantitativo confere ao Estado uma incidência de 650,27 casos por 100 mil habitantes acima da incidência do país, que é de 625,1 casos por 100 mil habitantes.

Desses pacientes há 133 hospitalizados, 89 em leitos públicos (clínicos, 43, e UTICovid, 26) e 64 em leitos privados (42 em leitos clínicos e 22 UTICovid).

Pacientes entre 30 e 39 anos respondem por 2.591 casos e representam a maioria dos infectados: 25,3%. A segunda fatia populacional mais infectada tem entre 20 e 29 anos, com 2.273 casos (22,2%).

Conforme os dados, 192 óbitos estão registrados oficialmente por Covid-19, com mais uma morte confirmada, de um homem de 42 anos de Xambioá. Ele morreu dia 27 de junho no HRA (Hospital Regional de Araguaína).

Entre os óbitos, a maior letalidade é de pessoas com mais de 80 anos. São 55 casos e representam 28,6% do total. A segunda faixa etária em mortes é de pessoas entre 60 e 69 anos, com 42 registos (24,0%).



Os dados mostram que a doença já chegou a 81% dos municípios: são 113 dos 139 do Estado.